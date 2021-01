Chorzów. Yelisey, Bolko i Nolan nowymi mieszkańcami miasta. Ale najwięcej Hań i Jakubów

W księgach pojawiły się też imiona takie jak: Bolko, Ismael czy Skyla. Co ciekawe, takie wyjątkowe imiona w tym roku w rankingu sąsiadują ze znanymi dobrze z ubiegłych lat: Joanną, Grzegorzem czy Agnieszką, które to imiona również rejestrowano zaledwie raz w ciągu roku.

Katowice. Urząd Miasta odmówił nazwania chłopczyka Sosnowiec

Z kolei w sąsiednich Katowicach najczęściej nadawane imiona w 2020 r. to Julia i Franciszek. Rodzice mieli także nietypowe pomysły. Urzędnicy odmówili zarejestrowania imienia Sosnowiec dla chłopca i Toshiba dla dziewczynki.

Urzędnicy zapewniają, że znane z przeszłości animozje między śląskimi Katowicami a zagłębiowskim z Sosnowcem, które graniczą ze sobą tylko przez rzekę, nie miały na to wpływu i imię Katowice też nie zostałoby zarejestrowane.

- Choć są imiona nawiązujące do nazw geograficznych, to nie są one wprost nazwami np. miast. Dlatego nie zarejestrowano imienia Sosnowiec, choć z miastem chętnie współpracujemy i się lubimy. Gdyby ktoś chciał zarejestrować imię Katowice, decyzja również byłaby odmowna – powiedziała rzeczniczka UM w Katowicach Ewa Lipka.