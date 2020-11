Chorzów. Przebudowa wkracza w kolejny etap, wraz z nim pojawią się nowe utrudnienia

”Przebudowa ulicy 3-go maja w Chorzowie wkracza w kolejny etap. Przed nami przebudowa obiektu mostowego przy ulicy Składowej. To dlatego zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych zostanie fragment ulicy 3-go maja położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Składową i rejonem posesji numer 151 A, czyli w obrębie właśnie tego przebudowywanego obiektu mostowego” – tłumaczą przedstawiciele chorzowskiego magistratu.

Z powodu prac wprowadzane zostały objazdy. Prowadzą one ulicą Żołnierzy Września, Nomiarki, Drogową Trasą Średnicową, aż do ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach. A z drugiej strony ulicą Składową, Opolską i dołączając się do ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach. Pomiędzy granicą ze Świętochłowicami a ulicą Składową obowiązuje ruch dwukierunkowy.