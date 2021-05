Chorzów. Rok szkolny się kończy, problem pozostaje. Zbiórka używanego sprzętu, dzieci czekają

- Od urodzenia mieszkam w Chorzowie. Miasto to dało mi dużo wspaniałych wspomnień i znajomych. Teraz, mając swoją firmę, to ja chcę dać coś miastu. Chciałbym, żeby to było coś dużego. Stąd pomysł na wspólną akcję charytatywną z magistratem. Liczę, że tą wspólną inicjatywą zachęcimy chorzowian do pokazania, jak wspaniałymi ludźmi są i potrafią się nawzajem wspierać – mówi Daniel Mięsopust, dyrektor generalny i założyciel firmy Dotify.