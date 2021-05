Śląskie. Szkoła bez plecaka, kartkówek i stresu. W Bytomiu trzy dni dla uczniów na adaptację

Program realizowany jest przy wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. - Zachęcam do udziału w tym wartościowym projekcie, bo to dobra okazja do przyjrzenia się uczniom, skupieniu uwagi na ich potrzebach i dotarciu do tych, którzy potrzebują większego wsparcia - mówi Wojciech Żywczok, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.