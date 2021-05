Koniec maseczek, ogródki piwne otwarte. Wielkie luzowanie obostrzeń. Ale rząd stawia warunki

Koniec maseczek od 15 maja

Największa zmiana, która wchodzi w życie w sobotę 15 maja, to koniec obowiązku zakrywania ust i nosa na otwartym powietrzu. Oznacza to, że nie będzie już konieczności noszenia maseczki na ulicy. Wciąż jednak konieczne jest utrzymywanie 1,5-metrowego dystansu społecznego. Nadal też będzie obowiązek noszenia maseczki we wszystkich w obiektach zamkniętych. Czyli, aby zrobić zakupy w sklepie, maseczkę trzeba będzie przed wejściem założyć. To samo tyczy się m.in. komunikacji zbiorowej.