Chorzów. Miał być lokal, były automaty do gier hazardowych

Policjanci z chorzowskiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, uzyskali informację, że w jednym z lokali przy ulicy Armii Krajowej udostępniane są automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji. Wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej KAS wkroczyli do punktu. Informacje potwierdziły się.

Chorzów. Nielegalne automaty do gier w lokalu

Stróże prawa znaleźli wewnątrz trzy takie urządzenia. - Mundurowi ze śląskiej KAS przeprowadzili tzw. gry kontrolne, podczas których niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. Urządzenia trafiły do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej, gdzie będą tam przechowywane do czasu decyzji sądu. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier – informuje śląska policja.