Choszczno. Zamiast fryzjera nielegalny punkt hazardowy

Co najmniej do 25 kwietnia obowiązują w Polsce restrykcje pandemiczne, które zakazują m.in. funkcjonowania salonów fryzjerskich. Jeden z zakładów mieszczących się w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) wzbudził szczególne podejrzenia służb.

Gdy funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie udało dostać się do środka, ich oczom ukazały się urządzenia do hazardu. Na miejscu znaleziono pięć komputerów, używanych do prowadzenia nielegalnej działalności hazardowej. Zabezpieczono też router, monitoring, dwa telefony i ponad 1,5 tys. zł.