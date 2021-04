Bytom. Uliczny kosz to nie miejsce na domowe odpady. Płacą wszyscy

Wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych to częsta praktyka w Bytomiu, ale nie tylko tam. Kamery miejskiego monitoringu oraz interwencje służb porządkowych wzywanych do opróżniania przepełnionych pojemników ukazują skalę problemu.

Śląskie. Wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych w Bytomiu obrazują kamery miejskiego monitoringu. Źródło: UM Bytom