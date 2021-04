Śląskie. Wielkie kopanie placów zabaw w Bytomiu. Mimo śniegu wymieniają piasek

- W czterech lokalizacjach wymieniany jest również żwir. Prace potrwają do końca kwietnia. Wymiana piasku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych bytomian i ochronę ich przed chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi oraz zakaźnymi – przekonuje bytomski magistrat .

Bytom. Wymiana 947 ton piasku w lokalnych placach zabaw

Do piaskownic oraz pól piaskowych łącznie trafi 947 ton piasku oraz 50 ton żwiru, spełniających określone kryteria. Dodatkowo 120 ton piasku zostało zamówione dla Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Będzie on wykorzystywany do zabezpieczenia alejek w parkach i skwerach w trakcie "Akcji Zima".