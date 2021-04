Bytom. Punkty szczepień ruszą 28 kwietnia, o ile miasto otrzyma dostawę szczepionek

- Otrzymaliśmy informację, że szczepionki przyjadą do Bytomia we wtorek i w piątek (27 i 30 kwietnia). Jeśli tak się stanie i dostawy dotrą na czas, już od środy rano, 28 kwietnia, rozpoczniemy szczepienia w naszych dwóch punktach zorganizowanych w CH Atrium Plejada oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Bytom. Godziny funkcjonowania punktów szczepień

Szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Wrocławskiej 120 będą wykonywane od wtorku do niedzieli w godzinach 8.00-16.00.

We wtorki szczepienia będą rozpoczynały się po transporcie szczepionek, od godz. 13.00.

Natomiast w CH Atrium Plejada przy al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, Punkt Szczepień Powszechnych będzie działał od wtorku do soboty w godz. 8.00-16.00.

We wtorki szczepienia będą rozpoczynały się po transporcie szczepionek, od godz. 13.00. Wyjątkiem będzie długi majowy weekend - wówczas oba punkty będą pracowały w niedzielę 2 maja.

Bytom. Jak się zgłosić na szczepienie

Aby to zrobić, należy wysłać SMS o treści: "szczepimy się" pod numer telefonu: 502 127 281 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) i 509 665 297 (Centrum Handlowe Atrium Plejada). Pracownik punktu oddzwoni i wpisze osobę zainteresowaną na listę rezerwową.

Tymczasem w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył, że zmniejszone dostawy szczepionek na COVID-19 do Polski, o których rząd informował w sobotę, spowodują opóźnienia w powstawaniu punktów szczepień powszechnych.

- Mamy w Polsce 6500 istniejących punktów szczepień, uzupełniamy je o punkty szczepień powszechnych. One są w uruchamiane w miarę dopływu do Polski szczepionek. Prosimy samorządowców o zrozumienie dla tej sytuacji i elastyczne podejście. Podobnie, jak my musimy je wykazywać w ramach całego programu. Jak tylko będą szczepionki - uruchomimy kolejne punkty szczepień powszechnych – podkreślił Dworczyk.