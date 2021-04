Zmniejszone dostawy szczepionek do Polski. Będą opóźnienia szczepień powszechnych

- Rejestracja na szczepienia w zakładach pracy ruszy 4 maja - zapowiedział w poniedziałek Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że nie należy spodziewać się żadnych opóźnień w samej rejestracji, jednak wydłużyć się może okres oczekiwania na sam termin przyjęcia dawki. Związane jest to z ogłoszonymi w sobotę opóźnieniami w dostawach szczepionek do Polski.

- System działa bez zakłóceń. Wszystkich państwa namawiamy do tego, żeby korzystać z tej możliwości, rejestrować się na szczepienia, a my będziemy z programem cały czas przyspieszać, jak tylko będą nam pozwalały na to dostawy szczepionek do Polski"