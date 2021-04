AstraZeneca zmniejsza dostawy do Polski. Co z harmonogramem szczepień?

Kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneca do Polski będzie znacznie mniejsza, niż pierwotnie planowano, i to znacząco. - Zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy - przekazał we wtorek na konferencji Michał Dworczyk, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

AstraZeneca znów zmniejsza dostawy szczepionek do Polski Źródło: EASTNEWS , Fot: HOLLANDSE HOOGTE/East News