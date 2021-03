Bieruń. Tragiczny finał poszukiwań. 60-latek nie żyje

W kolejnych dniach w poszukiwaniach zaangażowane były coraz większe siły. Oprócz policjantów z Bierunia, brali w nich udział też mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i komend powiatowych w Oświęcimiu oraz Wadowicach, funkcjonariusze KMPSP w Tychach, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego KMPSP w Bytomiu, strażacy ochotnicy z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego i Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Knurowa. Poszukiwacze sprawdzali tereny leśne, nieużytki, koryta bieruńskich rzek: Mleczna, Gostynia i Wisła, znajdujące się nie tylko w pobliżu miejsca zamieszkania i ostatniego pobytu zaginionego. Do poszukiwań został użyty specjalistyczny sprzęt będący w dyspozycji straży pożarnej, taki jak quady, łodzie, czy wszędołazy. Równolegle do działań terenowych trwało przeglądanie zabezpieczonych do sprawy nagrań monitoringów.