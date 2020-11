Bielsko-Biała. Rośnie serce szpitala. Beskidzkie Centrum Onkologii coraz okazalsze

Inwestycja warta około 119 mln – z czego 76 mln zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - obejmuje również przebudowę strefy wejściowej budynku głównego oraz przebudowę dróg i parkingów wewnętrznych. W ramach inwestycji planowany jest również zakup wyposażenia i aparatury medycznej.

Beskidzkie Centrum Onkologii. Koniec budowy w kwietniu 2021

Zdaniem Andrzeja Wiórkowskiego wiele wskazuje na to, że w kwietniu przyszłego roku prace w nowym budynku zakończą się. Nie będzie to jednak koniec prac w ogóle. W ramach inwestycji bowiem odbędzie się też demontaż dobudówki do starego budynku szpitala, w której obecnie mieści się Zakład Diagnostyki Obrazowej. Toczą się też przetargi na sprzęt i wyposażenie.