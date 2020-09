Była stępka i szumne zapowiedzi. Nowe informacje ws. budowy promu

Jarosław Kaczyński boi się podsłuchów? Szef Forum Młodych PiS: "Jest to oczywiście ostrożność"

Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, odpowiedź ministra to "serial nowomowy". - Przykład tej inwestycji mógłby posłużyć za scenariusz nowego film "Rejs”. Tym razem jednak akcja toczyłaby się na niewidzialnym promie. To co szokuje, to informacja, że dopiero teraz rząd rozważa zakup na rynku gotowego projektu promu. Powstaje pytanie – co za stępkę kładł z taką pompą 3 lata temu Mateusz Morawiecki? – mówi nam senator Krzysztof Brejza.