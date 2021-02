Bielsko-Biała. Pociągiem nad Bałtyk. Teraz łatwiej

Ustka to miasto partnerskie Bielska-Białej. Między innymi z tego powodu na szczycie Szyndzieln, jednego z najwyższych gór wokół miasta, znajduje się drogowskaz, wskazujący kierunek do Ustki. Teraz oba miasta jeszcze bardziej się zbliżą. Polskie Koleje Państwowe InterCity uruchomił nowe połączenie, pojedziemypociągiem InterCity "Szyndzielnia”. Kursuje codziennie. Wyjeżdża z Bielska-Białej o godzinie 7.52 i podąża przez Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Poznań i Koszalin do Ustki, przyjeżdżając planowo o godzinie 18.28. W drugą stronę rozpoczyna bieg o godzinie 9.07 i do Bielska-Białej dociera o godz. 19.52. Podróż trwa około 10,5 godziny. Bilet w wagonach II klasy kosztuje 83 złotych, a w wagonach I klasy jest droższy o 25 złotych.