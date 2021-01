Bielsko-Biała. Miasto chce się pozbyć części akcji Podbeskidzia.

Bielsko-Biała. Wątpliwości radnych

W odpowiedzi prezydent poinformował, że jest zwolennikiem podziału akcji 5x20 procent. To jednak, jak będzie po negocjacjach, zadecyduje stosowna uchwała rada miejska.

Przyjęta uchwał jest intencyjna i upoważnia prezydenta miasta do pozyskania przez gminę Bielsko-Biała inwestorów dla TS Podbeskidzie oraz zbycia pakietu do 45 procent akcji. Proces sfinalizowania transakcji wymagał będzie kolejnej uchwały rady miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Podjęcie negocjacji ma na celu pozyskanie dla klubu inwestorów, którzy zapewniliby dalszy rozwój spółki. Aktualnie gmina Bielsko-Biała posiada 75.250 akcji TS Podbeskidzie S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.525.000,00 zł, co stanowi 65 proc. udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 11.576.900,00 zł.