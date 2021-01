Bielsko-Biała. Zmarła Maria Koterbska, dama polskiej piosenki

- Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci wielkiej damy polskiej piosenki, wspaniałej osoby, wybitnej bielszczanki - Marii Koterbskiej - napisał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski na swoim profilu na Facebooku. -W imieniu wszystkich bielszczan rodzinie Pani Marii i jej najbliższym składam wyrazy współczucia. Świat dziś wiele stracił… Dziękujemy za wszystko Pani Mario. Móc Panią znać, to był prawdziwy zaszczyt .

Zmarła Maria Koterbska. Sukces "Mój chłopiec piłkę kopie"

Marię Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 r., pochodziła z muzycznej rodziny, wielce zasłużonej dla polskiego życia muzycznego i teatralnego w Bielsku i Białej. Chociaż za oficjalny debiut estradowy Marii Koterbskiej uważany jest występ w noc sylwestrową 1949 roku w Katowicach, to wcześniej odnajdujemy ją w obsadzie " Krakowiaków i Górali" Jana N. Kamińskiego wystawionych na scenie bielskiego teatru 16 czerwca 1945 w reżyserii Rudolfa Luszczaka i prowizorycznej oprawie scenograficznej Elwiry Czech-Kamińskiej.

Było to pierwsze przedstawienie na scenie teatru w Bielsku po wojnie, przygotowane przez reaktywowaną sekcję dramatyczną Towarzystwa Teatru Polskiego.

Afera w Wałbrzychu. Michał Dworczyk: to, co się zdarzyło, traktuję jako osobistą porażkę

Maria Koterbska. Chciała zostać aktorką

Jako pierwsza w Polsce śpiewała swingujące piosenki. Jej dorobek piosenkarski to ponad 1500 utworów. W filmie " Irena do domu!" zaśpiewała sławną "Karuzelę". Piosenki w jej wykonaniu wykorzystano także w filmie " Sprawa do załatwienia" .