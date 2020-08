Koronawirus w Polsce. Jechałeś pociągiem z Wrocławia do Białegostoku? Zgłoś się do sanepidu

Lato to okres podróży turystów po całej Polsce. W dobie pandemii koronawirusa zwiększa to niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia epidemii, ale rząd nie zakazał podróży środkami komunikacji zbiorowej. Sanepid w ostatnich tygodniach kilkukrotnie publikował apele do pasażerów o zgłoszenie się do stacji w celu sprawdzenia, czy dana osoba została zakażona koronawirusem.