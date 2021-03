Bielsko-Biała. "Pajace w zmowie z rządem". Przekazali karetkę na Ukrainę. Spotkała ich fala hejtu

Pod koniec lutego karetka trafiła do Kicmania, z którym powiat bielski współpracuje od prawie 20 lat. - To karetka, która wysłużyła swoje, ma przejechane 300 tysięcy kilometrów - wyjaśniał dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra. - To nie pierwszy ambulans, który trafia od nas na Ukrainę. Nam kiedyś też ktoś pomagał. Uważamy, że teraz my powinniśmy pomagać – przekonywał szef BPR.