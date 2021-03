Bielsko-Biała. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą częściej

Linia nr 25 zostaje skrócona do przystanku Mazańcowice Spółdzielnia przy jednoczesnym wydłużeniu w dni robocze do przystanku Osiedle Sarni Stok, w zamian za zlikwidowaną linię nr 52

Zwiększeniu ulegnie natomiast częstotliwość kursowania linii: nr 10 (uruchomione zostają dodatkowe kursy w godzinach szczytów komunikacyjnych - odjazdy autobusów nawet co 10 minut – a dodatkowe kursy będą wydłużone do przystanków Wapienica Giełda oraz Wapienica Park Przemysłowy), nr 22 (uruchomione zostaną dodatkowe kursy), nr 27 (skrócenie trasy przejazdu do przystanku Warszawska Dworzec, zapewnienie przesiadki na częściej kursującą linię nr 22 do Osiedla Sarni Stok), nr 33 (uruchomienie dodatkowych kursów w dni robocze, a także linii w niedziele i święta)