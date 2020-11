Bielsko-Biała. Defibrylatory na ulicach. Można uratować życie

Defibrylatory, które zostały rozlokowane w Bielsku-Białej, to nowoczesne i łatwe w użyciu urządzenia. Opatrzone są prostymi, graficznymi wskazówkami, dzięki którym zarówno przeszkoleni, jak i nieposiadający przeszkolenia użytkownicy będą wiedzieli, od czego zacząć; udzielają także wskazówek głosowych.

Pierwszy z defibrylatorów został umieszczony na placu Wojska Polskiego. Pozostałe lokalizacje to: lotnisko w Aleksandrowicach, szalet na Bulwarach Straceńskich, Rynek, przystanek autobusowy przy hotelu Prezydent, skatepark na Błoniach, dworzec PKP, Bielskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Hałcnowie i siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Straconce.

Niebawem ostatnie urządzenie zostanie umieszczone przy hotelu Prezydent. Wszystkie defibrylatory są gotowe do użycia i podłączone do systemu.

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Bielska-Białej kolejnych defibrylatorów to efekt interpelacji ówczesnej radnej Rady Miejskiej, obecnie senator, prywatnie lekarza kardiologa Agnieszki Gorgoń-Komor.

- W imieniu bielszczan jestem bardzo szczęśliwa. To, że te defibrylatory będą w miejscach publicznych i będą sprzężone z pogotowiem ratunkowym i pomocą doraźną, jest sprawą najważniejszą - mówi inicjatorka przedsięwzięcia dr Agnieszka Gorgoń-Komor. - Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego mówią, że jeśli w danym miejscu w przestrzeni publicznej zdarzy się jeden zgon na dwa lata, to tam musi być defibrylator. Jeżdżąc po Europie, widzimy, że w wielu krajach defibrylatory są i nawet dzieci czy młodzież potrafią je obsługiwać – dodaje.

Badania dowodzą, że jeżeli w ciągu 3-5 minut od upadku lub przed przybyciem ekipy ratunkowej użyjemy defibrylatora, to szansa na przeżycie osoby poszkodowanej może wzrosnąć nawet do 70 procent. Jeśli ta pomoc jest odwlekana, jej szanse maleją.

Defibrylatory w Bielsku-Białej. Połączone z systemem ostrzegania

- Jeszcze kiedy byłam radną, zgłosiłam interpelację dotyczącą tego, żeby defibrylator pojawił się w urzędzie miejskim. I to urządzenie zostało wykorzystane. Pan ochroniarz, który go użył, uratował ludzkie życie - przypomina kardiolog. - Absolutnie nie bójmy stosować tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawsze jest przy defibrylatorze. Musimy przezwyciężać w sobie lęk i bariery w niesieniu pomocy ludziom w warunkach ulicznych – dodaje.

- To urządzenie jest bardzo pomocne w momencie ratowania życia. Ono myśli za nas - w kolejnych krokach informuje nas o tym, w jaki sposób należy prowadzić akcję reanimacyjną. I co jeszcze istotne - zdjęcie defibrylatora powoduje, że automatycznie informacja jest wysyłana do systemu ostrzegania – mówi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.