Beskidy. Zapracowany GOPR. Na Rysiance lądował helikopter LPR

Beskidy. Wypadki rowerzystów

Pracowity dyżur mieli również dyżurni z Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku. Oprócz koordynacji akcji ratunkowych na pozostałych stacjach, udzielali pomocy w trzech wypadkach rowerowych. - W rejonie Jaworzyny pod Skrzycznem mężczyzna doznał ogólnych otarć i potłuczeń oraz urazu prawej ręki. Samodzielnie zgłosił się do centrali, gdzie została udzielona mu pomoc. Na trasie Hip Hopa Air (Szczyrk Mountain Resort) ratownicy zabezpieczali poszkodowanego z urazem głowy oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa, który został przetransportowany do CSR i przekazany do karetki.