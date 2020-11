Beskidy. Zakończyli modernizację torów, dojedziemy do Wisły Głębce

- Od 13 grudnia skróci się czas dojazdu z Katowic do Wisły Głębce o ok. 10 minut. Pasażerowie skorzystają też z nowego przystanku Skoczów Bajerki, co wpłynie na zwiększenie dostępności do kolei. Nowe perony na stacjach Pierściec i Skoczów oraz na przystankach Chybie Mnich i Zaborze czekają już na przyjęcie podróżnych. Pociągi między Chybiem a Skoczowem pojadą po nowych torach. Kończą się odbiory techniczne na szlaku Pierściec – Skoczów i na stacji Skoczów, a także przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku Pierściec – Skoczów – powiedziała Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych

Pojedziemy do Wisły Głębce

Pociągi będą kursowały do Wisły Głębiec do marca 2021 r. Później rozpocznie się kolejny etap modernizacji trasy, tym razem na odcinku Skoczów - Wisła Głębce. To element programu modernizacji szlaku, którym można jechać z Czechowic-Dziedzic do Wisły Głębiec i Cieszyna. Zakłada on m.in. wymianę 52 km torów oraz sieci trakcyjnej, położenie nowych rozjazdów oraz urządzeń zwiększających przepustowość linii. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w grudniu 2021 r. Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy UE.