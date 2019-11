WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze pkp + 1 boże narodzenie Klaudia Zawistowska 7 min. temu PKP blokuje sprzedaż biletów. Nie pojedziemy pociągiem na Święta Bożego Narodzenia? PKP zablokowała sprzedaż biletów na okres Świąt Bożego Narodzenia. Miejscówki nie kupimy w kasie biletowej ani na stronie przewoźnika. Co wywołało utrudnienia? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie PKP wstrzymuje sprzedaż biletów. Nie dojedziemy pociągiem na Święta Bożego Narodzenia? (East News, Fot: WOJTEK LASKI) Planowałeś pojechać na święta pociągiem? Na razie możesz o tym zapomnieć. PKP zablokowało sprzedaż biletów na prawie wszystkie połączenia, które odbywają się po 12 grudnia. PKP udostępniło na swojej stronie listę połączeń, na które można kupić bilety. Znalazły się na niej: IC 1420 Daszyński relacji Białystok - Żywiec

IC 4120 Daszyński relacji Żywiec - Białystok

IC 1422 Kmicic relacji Białystok - Częstochowa

IC 4122 Kmicic relacji Częstochowa - Białystok

IC 1425 Pilecki relacji Warszawa Wschodnia - Racibórz

IC 4124 Pilecki relacji Racibórz - Warszawa Wschodnia

IC 1453 Wisła relacji Warszawa Wschodnia - Wisła Uzdrowisko

IC 4152 Wisła relacji Wisła Uzdrowisko - Warszawa Wschodnia

IC 4520 Hutnik relacji Bielsko Biała Główna - Gdynia Główna

IC 5420 Hutnik relacji Gdynia Główna - Bielsko Biała Główna

IC 16170 Karkonosze relacji Białystok - Jelenia Góra

IC 61170 Karkonosze relacji Jelenia Góra - Białystok

IC 16190 Karkonosze relacji Białystok - Szklarska Poręba Górna

IC 10155 Zamenhof relacji Białystok - Warszawa Zachodnia

IC 13111 Reymont relacji Łódź Fabryczna - Kraków Główny

IC 31110 Reymont relacji Kraków Główny - Łódź Fabryczna

IC 1527 Kopernik relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna

IC 5126 Kopernik relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia

IC 1529 Moniuszko relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna

IC 5128 Moniuszko relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia

IC 1531 Rejewski relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna

IC 5130 Rejewski relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia

IC 1533 Kujawiak relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna

IC 5132 Kujawiak relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia

IC 1631 Oleńka relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny

IC 6130 Oleńka relacji Wrocław Główny - Białystok

IC 1627 Słowacki relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny

IC 6126 Słowacki relacji Wrocław Główny - Białystok

IC 1629 Nałkowska relacji Białystok - Zgorzelec

IC 6128 Nałkowska relacji Zgorzelec - Warszawa Wschodnia

IC 1659 Nałkowska relacji Białystok - Wrocław Główny

IC 6158 Nałkowska relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia

IC 1131 Oleńka relacji Warszawa Zachodnia - Białystok Dlaczego PKP wstrzymało sprzedaż biletów na święta? Sprzedaż biletów została wstrzymana ze względu na zmiany w rozkładzie jazdy, do których ma dojść 13 grudnia.

To nie pierwszy raz, kiedy PKP wstrzymuje sprzedaż biletów, z powodu zmiany rozkładu jazdy. Jednak do tej pory odbywało się to jedynie na nielicznych trasach. Tym razem skala problemu jest ogromna. Kiedy ruszy sprzedaż biletów PKP na święta? To pytania zadają sobie dziesiątki tysięcy podróżnych, którzy chcą kupić bilet na święta. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. PKP nie poinformowało, jak długo potrwa przerwa w sprzedaży.