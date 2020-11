Śląsk. Pociągi z Katowic do Czech i Wisły Głębce pomkną nawet 160 km/h.

Remont torów i peronów

Między Czechowicami-Dziedzicami a Zabrzegiem budowane są obiekty inżynieryjne. Ekipy pracują w 7 z 12 lokalizacji. Budowany jest m.in. wiadukt nad drogą krajową w Czechowicach-Dziedzicach oraz most nad rzeką Iłownicą na szlaku Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. Wykonawca rozpoczął układanie torów oraz montaż rozjazdów. Na przystanku w Zabrzegu, z którego podróżni będą mogli korzystać w połowie 2021 roku, na nowych peronach układana jest kostka.

Modernizacja obejmie również stację w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwią to windy oraz pochylnie. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą tablice informacyjne z alfabetem Braille’a . Będą nowe wiaty i ławki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano monitoring.

Na czechowickiej stacji budowane jest zarazem lokalne centrum sterowania. Obsługiwało będzie odcinek z Goczałkowic-Zdroju przez Czechowice-Dziedzice do Zabrzegu.

Szybciej z Katowic w Beskidy i do Czech

Ogółem projekt przewiduje wymianę ok. 50 km torów i sieci trakcyjnej. Wymiana rozjazdów zapewni płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki. Poprawi się przepustowość szlaków kolejowych oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach. W sumie prace pochłoną 1,4 mld zł. Roboty powinny zakończyć się w 2023 roku.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie z Katowic do Zebrzydowic i dalej Czech oraz do Wisły Głębce pojadą z prędkością nawet 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.