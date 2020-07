Wybory prezydenckie 2020. PKW podaje dane przed drugą turą. Frekwencja może okazać się rekordowa

Sędzia Sylwester Marciniak wyliczał także, że o 270 tysięcy więcej obywateli wzięło zaświadczenia o prawie do głosowania, a łącznie wydano ich ponad 478 tysięcy. - W wersji optymistycznej wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich ogłosimy we wtorek o 23. To wersja pesymistyczna, optymistyczną przekaże pani minister - mówił lekko rozbawiony przewodniczący PKW .

Przypomnijmy, że frekwencja wyborcza w pierwszej turze wyborów prezydenckich okazała się niemal rekordowa. Do urn udało się 19 483 760 Polaków, co przełożyło się na 64,51 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania. Do tej pory najwyższa frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich miała miejsce w 1995 roku. Wtedy w pierwszej turze oddało głos 64,70 proc. uprawnionych do głosowania (w drugiej turze ten wynik okazał się wyższy - 68,23 proc. - red.).