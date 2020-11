Będzin. Będą nowe zajęcia dla przedszkolaków. Miasto na ten cel dostało dofinansowanie

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Będzina. Będą zatem organizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne i wspomagające rozwój psychoruchowy, wynikające z potrzeb wychowanków przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji . Miasto zakupi też wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji dodatkowych zajęć oraz adaptację pomieszczeń na cele przedszkolne, a także modyfikację przestrzeni.

Dodatkowe zajęcia w będzińskich przedszkolach

Projekt realizowany będzie od listopada 2020 r. do marca 2022 r. i obejmie 13 przedszkoli. Łącznie w realizowanych w projekcie zajęciach dodatkowych weźmie udział 642 wychowanków będzińskich przedszkoli, a 44 nauczycieli będzie mogło podnieść swoje kompetencje pedagogiczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 449 476,66 zł, w tym dofinansowanie unijne to 1 232 055,16 zł.

Wszystkie podejmowane w projekcie działania mają na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz przygotowanie do kolejnego etapu edukacji w szkole. Poprzez udział w zajęciach dodatkowych przedszkolaki wzmocnią swój rozwój fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu doposażeniu placówek w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne narzędzia edukacyjne (m.in. tablice multimedialne, interaktywne podłogi, sprzęt IT) oraz poprawę infrastruktury części placówek, dzieci, w tym te z deficytami rozwojowymi, będą miały atrakcyjne warunki do zabawy i nauki, uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby.