Skutki suszy w Chinach. Niezwykłe, co odsłoniła opadająca woda

Trzy 600-letnie posągi pojawiły się w południowych Chinach po tym, jak w rzece Jangcy odnotowano bardzo niski poziom wody. Nagranie z miasta Chongqing pokazuje turystów oraz ekspertów wykonujących zdjęcia. Posągi znajdują się na szarej skale. Według Niu Yingbina, naukowca z Chongqing Institute of Cultural Relics and Archaeology, miejsce to mogło być używane do błogosławienia łodzi, aby bezpiecznie pokonywali rzekę. Posągi pochodzą z czasów dynastii Ming i Qing.

