Skutki rosyjskiego bombardowania. Przerażające nagranie z Kijowa

Rosja cały czas bombarduje domy i bloki w dzielnicach mieszkalnych Kijowa. Brytyjska telewizja Sky News pokazała skutki nalotów z czwartku (17 marca) na ukraińską stolicę. Rosyjski pocisk doszczętnie zniszczył kilka domów. Nalot przetrwał mieszkaniec Kijowa Michaił Dotsenko. - Nawet nie wiem, jak to opisać, brak mi słów – podsumował jedynie załamany widokiem mężczyzna. Natychmiast zaczął usuwać to, co pozostało po bombardowaniu. Biuro prezydenta Ukrainy podało, że intensywne naloty bombowe Rosjanie dokonali tego samego dnia na cywilów w mieście Kalinówka w okręgu Winnickim oraz miasto Browary, na przedmieściach Kijowa. Podczas specjalnego wideo połączenia Wołodymira Zełenskiego z niemieckimi parlamentarzystami w Bundestagu, prezydent Ukrainy zaapelował po raz kolejny o podjęcie działań, aby powstrzymać rosyjskie bombardowania i uderzenia artylerii na cywilów. Zełenski powiedział, że w wyniku ostrzałów śmierć poniosło już tysiące ludzi oraz mnóstwo kobiet i dzieci. Strona ukraińska i rosyjska prowadzą rozmowy na temat możliwego wycofania się rosyjskich wojsk w cieniu ataków rosyjskiej artylerii oraz nalotów bombowych na ukraińskich cywilów.