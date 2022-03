Skrępowane szczątki lotnika z II wojny światowej. Odkrycie archeologów w Wielkopolsce

Archeolodzy z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST odnaleźli we wtorek (22 marca) grób z czasów II wojny światowej w miejscowości Kawczyn w woj. wielkopolskim. Okazało się, że to grób niemieckiego lotnika. Szczątki były skrępowane kablem. Według relacji mieszkańców Kawczyna, samolot żołnierza spadł na pobliskie pola. Archeologom wskazano prawdopodobne miejsce pochówku lotnika. Rzeczywiście szczątki znajdowały się we wskazanym miejscu. Niemiecki żołnierz był owinięty żółtym kablem, prawdopodobnie za jego pomocą Polacy przenieśli ciało do jamy grobowej. Kości noszą ślady licznych złamań, które były najprawdopodobniej skutkiem rozbicia się samolotu. Specjaliści nie odnaleźli przy szczątkach znaku tożsamości żołnierza. Niedaleko grobu odnaleziono jeszcze nieliczne fragmenty samolotu. Jak przekazali pracownikom firmy POMOST mieszkańcy Kawczyna, wrak samolotu z czasów II wojny światowej był z biegiem lat rozbierany przez ludzi. Jego części trafiły do okolicznych gospodarstw.