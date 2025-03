Skręciła pod prąd na czołówkę. Nagranie z S8 mrozi krew

Niebezpieczne zachowanie na drodze S8. Policja udostępniła nagranie z kamerki samochodowej świadka, która uchwyciła moment, jak inne auto włącza się do ruchu na trasie szybkiego ruchu i nagle skręca prosto na czołówkę. Mężczyzna za kierownicą skody odbił w ostatniej chwili i skończyło się jedynie na kolizji z volkswagenem. Jak się później okazało, pod prąd wjechała 69-latka. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić swojego manewru, a gdyby nie kolizja, kontynuowałaby jazdę pod prąd, stwarzając ogromne zagrożenie. Za spowodowanie zdarzenia została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. złotych i 15 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny jej auta. "17 marca 2025 roku po godzinie 10.00 policjanci ruchu drogowego z rawskiej komendy otrzymali informację o zdarzeniu na drodze ekspresowej S8. Na miejscu okazało się, że 69-letnia mieszkanka powiatu rawskiego kierująca volkswagenem włączając się do ruchu na drodze ekspresowej wykonała manewr skrętu w lewo, uderzając w prawidłowo jadącą skodę. 51-latkowi kierującemu skodą udało się w ostatniej chwili zmienić pas dzięki czemu doszło tylko do niewielkich uszkodzeń w obu pojazdach. Oboje kierujący byli trzeźwi" - wyjaśniła sprawę policja.