Skoki. Śmierć Wasyla C. wywiezionego do lasu. Sąd przedłużył areszt Grażynie F.

Właścicielka fabryki trumien, która wywiozła 36-letniego Ukraińca do lasu, zostawiając go na śmierć, pozostanie w areszcie na kolejne trzy miesiące. Istnieje obawa, że kobieta mogłaby mataczyć i wpływać na zeznania świadków.

Zwłoki Wasyla C. znaleziono pod koniec czerwca w lesie w Skokach niedaleko Wągrowca (woj. wielkopolskie). Mężczyzna pracował w zakładzie produkującym trumny niedaleko Nowego Tomyśla. Okazało się, że mężczyzna zasłabł podczas pracy w upalny dzień i stracił przytomność. Właścicielka kazała wszystkim iść do domu i zabroniła wzywać karetki.

Zmusiła innego Ukraińca do załadowania zwłok do auta i porzuciła ciało w lesie. Kobieta prawdopodobnie obawiała się, konsekwencji, bo 36-latek był zatrudniony "na czarno". Grażyna F. została zatrzymana i trafiła do aresztu. Jest podejrzana o nieudzielenie pomocy i doprowadzenie do śmierci pracownika, za co grozi do pięciu lat więzienia.