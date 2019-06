Adam Bodnar bada sprawę Ukraińca, który został porzucony na śmierć przez pracodawcę

Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawę Wasyla Czorneja. 36-latek zasłabł w pracy, a szefowa wywiozła do lasu, gdzie zmarł. Adam Bodnar pyta Głównego Inspektora Pracy czy wobec pracodawcy podjęto czynności kontrolne.

Zwłoki Ukraińca znaleziono w lesie koło Wągrowca (woj. wielkopolskie). Wywiozła go tam jego szefowa. Mężczyzna podczas upalnego dnia zasłabł w pracy i stracił przytomność. Właścicielka zabroniła wzywać karetkę. Prawdopodobnie obawiała się konsekwencji, bo Wasyl Czornej był zatrudniony "na czarno". Kobieta została zatrzymana i trafiła do aresztu. Jest podejrzana o nieudzielenie pomocy i doprowadzenie do śmierci pracownika. Grozi jej 5 lat więzienia.