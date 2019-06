Wielkopolska. Ukrainiec podejrzany o zabicie rodaka

Prokuratura Rejonowa w Kępnie wyjaśnia okoliczności śmierci 39-letniego Ukraińca. Śledczy podejrzewają jego 36-letniego rodaka. Młodszy z mężczyzn miał rzucić się na ofiarę z nożem.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 22 niedaleko wielkopolskiego Kępna. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie otrzymała zgłoszenie o bójce pomiędzy obywatelami Ukrainy w zamieszkiwanym przez nich domu w Trzebieniu.