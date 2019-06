Tragiczna śmierć Ukraińca. Zasłabł w pracy, szefowa wywiozła go do lasu

W lesie koło Wągrowca znaleziono zwłoki Ukraińca. Historia jego śmierci jest zatrważająca. Mężczyzna bowiem zasłabł w pracy, a jego szefowa, jak podaje "Gazeta Wyborcza", wywiozła go do lasu i zostawiła.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", kobieta wywiozła pracownika - Wasyla Czorneja - do lasu i tam zostawiła. Właścicielka zakładu, mieszkanka Poznania została zatrzymana. Trafiła do aresztu. Jest podejrzana o nieudzielenie pomocy i doprowadzenie do śmierci pracownika. Grozi jej za to kara do 5 lat więzienia.