Sklepy otwarte w Nowy Rok. Gdzie zrobić zakupy 1 stycznia 2023?

Sklepy otwarte 1 stycznia. Tu zrobisz zakupy

W Nowy Rok obowiązują te same wyjątki od zakazu sprzedaży, co w niedzielę niehandlową. Nie oznacza to jednak, że otwarte zostaną te same punkty, które działają podczas weekendów. Wielu prywatnych przedsiębiorców zrezygnowało dziś z pracy, odpoczywając po sylwestrowej zabawie. Niektóre ze sklepów, mogą zostać również otwarte później, niż standardowo - zwłaszcza placówki działające na zasadzie franczyzy.