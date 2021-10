Składała życzenia nauczycielom. Przytyk w kierunku Czarnka

- Zawód nauczyciela to zawód wyjątkowy. Od niego młodzi ludzie uczą się, jakim jest człowiekiem, czy potrafi pokazywać odwagę, swoje poglądy, swoją siłę. Dlatego nauczycielom w dniu dzisiejszego święta należą się życzenia odwagi, przyjemności z wykonywania pracy i zaufania. Żeby rodzice, a szczególnie minister edukacji, zaufał nauczycielom i wiedział, że oni wiedzą, co i jak mają robić - mówiła w Dniu Edukacji Narodowej wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytana jak wyjść z impasu w rozmowach nauczyciele - rząd, wskazała, że "do tego, żeby nauczyciele poczuli się dobrze, potrzebna jest współpraca i zaufanie z ministerstwem edukacji". - Mam wrażenie, że w tej chwili nauczyciele są stawiani pod ścianą, nie mają swobody uczenia - podkreśliła. - Niestety minister edukacji w dzisiejszych czasach jest spowalniającym, który chce to całkowicie scentralizować. Wydaje mi się, że nauczanie dzieci i młodzieży nie jest jego pasją ani jego zawodem - podsumowała Kidawa-Błońska.