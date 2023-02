Skażona ziemia i woda. "Mam w sobie chemikalia"

– Za każdym razem, gdy próbujemy wrócić do domu, pieką mnie oczy i gardło, a w ustach czuję chemiczny smak i dziwne uczucie w płucach – powiedział na łamach innego portalu, The Guardian, Ron Caratelli – Nie wiemy jakie to będzie miało skutki w przyszłości, nikt tak naprawdę nie ma odpowiedzi.