Zatruta Odra. Winne zakłady przemysłowe?

Jednak obecna sytuacja jest bardziej poważna. Skoro każdego dnia u brzegu Odry lądują kolejne śnięte ryby, oznacza to, że odpowiednie służby muszą jak najszybciej dowiedzieć się, co naprawdę przyczyniło się do tak złego stanu rzeki. Wszystko po to, by w porę wprowadzić odpowiednie działania, mające na celu unormowanie całej sytuacji i uchronić pobliskie miejscowości od ekologicznej katastrofy.