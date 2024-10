Znowu miał wypadek. Adwokatka już go usprawiedliwia

Adwokat kierowcy zabiera głos: Proszę nie linczować

Do sprawy odniosła się mec. Ewa Waszkowiak, obrończyni w procesie kierowcy autobusu. - Mój klient spędził pewien czas w areszcie, na skutek działań obrończych wyciągnęliśmy do stamtąd. Natomiast ta sprawa jeszcze się nie zakończyła, wyrok jest nieprawomocny, czekamy na rozpatrzenie apelacji. To nie jest tak, że od razu po wyroku na salę przychodzi policja i zabiera skazanego do więzienia w kajdankach. Takie sytuacje się zdarzają, ale są rzadkością - wyjaśnia w rozmowie z WP.