Skatowany 8-latek. Są nowe ustalenia

Jak czytamy w "Fakcie", Magdalena B. i Dawid B. w pewnym momencie przeprowadzili się do Olkusza, gdzie wynajęli mieszkanie. Jednak nie płacili za wynajem, narobili długów, ośmioletni Kamil zaczął uciekać z domu, miał być częściej bity przez Dawida B., więc zainteresował się nimi sąd rodzinny. Wtedy natychmiast wrócili do siostry matki Kamila. Tam miało dochodzić do awantur, konfliktów między dziećmi. Na małej przestrzeni żyło 12 osób. Wówczas doszło do dramatu.