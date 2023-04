Koszmar w Częstochowie. "Stan Kamilka jest bardzo ciężki"

"Stan Kamilka jest bardzo ciężki. Terapia, którą musi przejść w związku z obrażeniami, jest skomplikowana i bardzo obciążająca jego mały organizm. Nasi medycy robią wszystko, by chłopczyk wrócił do zdrowia" - czytamy we wpisie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach na Facebooku.