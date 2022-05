Skatowane 3-letnie dziecko. Dziewczynka nie żyje

Gdy pojawiły się pierwsze podejrzenia, babcia zawiadomiła kurator. Ta jednak, miała stwierdzić, że w rodzinie nie dzieje się nic złego. Lucyna K. robiła zresztą wszystko, by to udowodnić. - W Mikołajki, tuż przed śmiercią Hani, Lucyna nawet rozebrała Hanię, żeby mi pokazać, że nie ma siniaków. Nie prosiłam jej o to, sama to zrobiła - zapewniła babcia dziewczynki.