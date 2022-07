Skandaliczne pamiątki w polskich kurortach. Pisarz: Następnym razem rozpieprzę

Niektóre z pamiątek jednak wzbudzają wiele kontrowersji. "Wstyd mi za tych z kurortów, którzy nie wstydzą się tego sprzedawać i tego kupować" - napisał na swoim facebookowym profilu Cezary Łazarewicz, znany pisarz i publicysta. Do wpisu dołączył zdjęcie ze straganu z pamiątkami. Widać na nim figurki, przedstawiające Żyda, który trzyma grosz. "A jak jeszcze raz to zobaczę w moim rodzinnym miasteczku to rozpieprzę stoisko i wezwę policję" - pisze Łazarewicz.