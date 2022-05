Pierwsza kobieta w kosmosie ukarana. Za wsparcie Putina

Wsparła inwazję na Ukrainę

85-letnia obecnie Tiereszkowa jest posłanką do Dumy z ramienia "Jednej Rosji". To ona dwa lata temu zaproponowała oficjalnie wprowadzenie do konstytucji poprawki, umożliwiającej reset dotychczasowych kadencji Władimira Putinowa, a zatem dającej mu możliwość rządzenia Rosją do 2036 roku.