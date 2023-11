Wpadka w Sejmie. Posłanka nagrana, jak się zajada

"Sejm to nie stołówka"

Kilka dni temu Szymon Hołownia, opowiadając o tym, jak funkcjonować będzie Sejm za jego przewodnictwem, poradził, by "zaopatrzyć się w popcorn". Według kąśliwej uwagi Jaskulskiego, Wassermann za bardzo wzięła sobie te słowa do serca. Popcornu co prawda zabrakło, ale posłanka przyniosła ze sobą na obrady inną przekąskę do podjadania.