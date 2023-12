Skandal w Niemczech. Poszukiwany biznesmen był rosyjskim agentem?

Mający czeskie korzenie obywatel Austrii od początku afery był silnie podejrzewany o związki z rosyjskim wywiadem i sam miał czynić do tego aluzje osobom z jego kręgu, zaś we wrześniu br. został wymieniony przez brytyjską prokuraturę jako prowadzący siatkę pięciu Bułgarów, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Jak podaje "The Wall Street Journal", zachodnie służby "dotarły do niepokojącej konkluzji, że Marsalek prawdopodobnie był rosyjskim agentem przez niemal dekadę".