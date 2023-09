Skandal w krakowskim szpitalu. Matka cudem przeżyła. Dziecka nie udało się uratować

Portal wyborcza.pl ustalił, że kobieta w zaawansowanej ciąży zgłosiła się do ambulatorium kliniki położniczo-ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ponieważ źle się poczuła. Po konsultacji z lekarzem została odesłana do domu. Niestety jej stan po powrocie do domu znowu się pogorszył i trafiła Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Stamtąd - po raz kolejny - trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak wyborcza.pl nieoficjalnie informuje, matka przeżyła, dziecko nie.