"Skandal". "Sueddeutsche Zeitung" pisze o Kai Godek

"Fakt, że tych pełnych nienawiści przemówień fanatyków można było bezkarnie słuchać w parlamencie, jest tylko jedną stroną skandalu. Drugą jest fakt, że projekt ustawy przeciwko LGBT powstał przy wsparciu Kościoła katolickiego. Partia rządząca PiS wprowadziła projekt pod obrady i potwierdziła, że nie zamierza go odrzucać, lecz skieruje go do dalszych prac" – czytamy w "Tagesspiegelu".